В Генпрокуратуре рассказали о проверках обеспечения лекарствами больных муковисцидозом

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В Генпрокуратуре России рассказали о проверках обеспечения лекарствами больных муковисцидозом. Запрос на проверки направил сопредседатель правозащитного центра партии "Единая Россия" Михаил Старшинов, передает RT.

Отмечается, что в ходе проверки были обнаружены нарушения в работе в Волгоградской области. Специалисты выявили факты несвоевременного обеспечения комитетом здравоохранения области лекарствами больных муковисцидозом,

Также были зафиксированы нарушения в деятельности медучреждений при назначении препаратов и выдаче льготных рецептов. В Генпрокуратуре при этом подчеркнули, что в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге нарушения не выявили.

Муковисцидоз считается самой распространенной болезнью среди всех наследственных заболеваний, при которой проблемы возникают практически в каждом органе, однако основные симптомы приходятся на дыхательную и пищеварительную системы.

В 2019 году столичный департамент здравоохранения закупил лекарства для 430 больных муковисцидозом, из которых 289 – дети, на сумму 630,52 миллиона рублей.

В нынешнем году пациенты с муковисцидозом смогут получать компенсацию на лекарства. С марта в столице реализуют эксперимент. Если в аптеке нет нужных лекарств, некоторые льготники смогут получить деньги и купить препараты самостоятельно.

