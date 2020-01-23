Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

23 января, 13:02

Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

общество политика

Россия подписала с Израилем договор об усыновлении

Россия подписала с Израилем договор об усыновлении. Его заключили в рамках встречи сопредседателей российско-израильской межправкомиссии, сообщает РИА Новости.

Известно, что переговоры о заключении соглашения по усыновлению российских детей велись государствами с 2016 года.

Израильский министр экологии Зеев Элькин счел подобное историческим событием.

"Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие", – сообщил он.

Отмечается, что российская сторона на встрече, помимо замминистров и представителей профильных организаций, была представлена заместителем министра экономики Азером Муталимом оглы Талыбовым.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться институт профессиональных семей. Такие семьи будут брать трудных и тяжелобольных детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. С ними будут заключать временный договор, при этом усыновители не смогут выбирать детей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика