Россия и Израиль подписали договор об усыновлении

Россия подписала с Израилем договор об усыновлении

Россия подписала с Израилем договор об усыновлении. Его заключили в рамках встречи сопредседателей российско-израильской межправкомиссии, сообщает РИА Новости.

Известно, что переговоры о заключении соглашения по усыновлению российских детей велись государствами с 2016 года.

Израильский министр экологии Зеев Элькин счел подобное историческим событием.

"Был подписан очень важный договор об усыновлении, который готовился. Очень много лет над ним работали, это историческое событие", – сообщил он.

Отмечается, что российская сторона на встрече, помимо замминистров и представителей профильных организаций, была представлена заместителем министра экономики Азером Муталимом оглы Талыбовым.

Ранее сообщалось о том, что в России может появиться институт профессиональных семей. Такие семьи будут брать трудных и тяжелобольных детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. С ними будут заключать временный договор, при этом усыновители не смогут выбирать детей.