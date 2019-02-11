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11 февраля, 10:32

В России может появиться институт профессиональных семей

общество дети

11 февраля, 10:32

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Фото: depositphotos/Yaruta

Минпросвещения обсуждает возможность создания в России института профессиональных приемных семей. Об этом сообщает газета "Известия".

Профессиональные семьи будут брать трудных и тяжелобольных детей, для которых нет кандидатов-усыновителей. С ними будут заключить временный договор, при этом усыновители не смогут выбирать детей.

Инициатива прозвучала во время заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. По его итогам вице-премьер Татьяна Голикова поручила ведомству обеспечить развитие всех форм устройства детей в семью.

В министерстве также указали, что за рубежом есть положительный опыт подобной практики. Например, институт профессиональных семей существует в Чехии. С усыновителями заключают годовой контракт с возможностью его пролонгации.

Аналогичная практика применяется и в США. Здесь существует программа платного воспитания детей в приемных семьях или семейных детских домах Foster care.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения разработало законопроект, ужесточающий правила усыновления и опеки. Авторы законопроекта предлагают ввести запрет на усыновление приемными семьями более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер). Также предлагается обязательное психологическое обследования всех совершеннолетних членов приемных семей. Кроме того, усыновители не смогут по своему желанию менять место проживания.

общество дети

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