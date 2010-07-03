Адвокат однополой российской семьи рассказал об их жизни в США

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Адвокат однополой российской семьи Максим Оленичев рассказал, как пара живет в Вашингтоне и как их там воспринимают, передает телеканал Москва 24.
Он рассказал, что дети двух мужчин ходят в местную школу. Эта школа отличается от российской системой образования. Для детей доступны на выбор гуманитарные науки, технические и творческие предметы.
В самой же школе родителей воспринимают нормально, мужчины уже ходили на школьное собрание. "Их воспринимают как двух отцов, потому что для Америки это ситуация естественная", – добавил адвокат.
Сейчас, находясь в Вашингтоне, мужчины рассказали, что впервые чувствуют себя в безопасности. Они оформили детям страховки, впереди им предстоит еще уладить юридические вопросы.
Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев уехали с детьми после того, как в их квартире прошли обыски. По данным СМИ, москвичи усыновили двух мальчиков 12 и 13 лет.
О том, что детей воспитывает однополая пара, стало известно после госпитализации одного из мальчиков. Врачи обратились в следственные органы. Те, в свою очередь, допросили мужчин, после чего детям была назначена судмедэкспертиза.
Следственный комитет счел, что родители "пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".
В отношении сотрудников соцзащиты, которые допустили усыновление, возбуждено уголовное дело.
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