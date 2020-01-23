Вакансия мечты: на ирландский остров ищут смотрителей

Пара из Ирландии ищет смотрителей на маленький ирландский остров Грейт-Бласкет

Пара из Ирландии ищет смотрителя на почти необитаемый остров на юго-западе Ирландии. Элис Хэйс и Билли О'Коннор ищут человека, который будет вести дела маленького кафе и присматривать за несколькими коттеджами.

"Уникальная вакансия: требуется долгосрочный менеджер для жилфонда и кофейни на острове. Пара или двое друзей. С 1 апреля по октябрь 2020 года. Жильем и питанием обеспечим", – говорится в объявлении.

При этом не будет того, к чему так привыкли современные горожане, – горячей воды и электричества. Сколько будут платить за жизнь на берегу моря неизвестно.

Работодатели были уверены, что интереса к вакансии не будет. Однако заявку подало уже больше 20 тысяч человек.