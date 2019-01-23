Стандарты бесплатного питания в школах предложили ввести в РФ

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министрам просвещения и труда обращения с предложением ввести стандарты по бесплатному питанию для учащихся школ и профессиональных учебных заведений. Об этом сообщает RT.
Изменения, по словам Волынец, должны затронуть всех учащихся до 18 лет. Провести необходимую работу она решила, узнав о случаях голодных обмороков кемеровских учеников.
Сейчас порядок предоставления бесплатного школьного питания каждый регион определяет самостоятельно. Волынец подчеркнула, что полноценное питание нужно всем детям, вне зависимости от материального положения семьи.
О голодных обмороках ранее рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По его словам, родители некоторых учеников Кузбасса не могут оплатить школьный обед или покормить детей перед уроками. Чтобы решить проблему над одной из школ взято "шефство", помощь оказывают 11 ученикам.
Незадолго до этого СМИ написали, что Роспотребнадзор запретит школьникам приносить с собой из дома еду. Однако в министерстве просвещения выступили против такого ограничения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.