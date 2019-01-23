Стандарты бесплатного питания в школах предложили ввести в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец направила министрам просвещения и труда обращения с предложением ввести стандарты по бесплатному питанию для учащихся школ и профессиональных учебных заведений. Об этом сообщает RT.

Изменения, по словам Волынец, должны затронуть всех учащихся до 18 лет. Провести необходимую работу она решила, узнав о случаях голодных обмороков кемеровских учеников.

Сейчас порядок предоставления бесплатного школьного питания каждый регион определяет самостоятельно. Волынец подчеркнула, что полноценное питание нужно всем детям, вне зависимости от материального положения семьи.

О голодных обмороках ранее рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По его словам, родители некоторых учеников Кузбасса не могут оплатить школьный обед или покормить детей перед уроками. Чтобы решить проблему над одной из школ взято "шефство", помощь оказывают 11 ученикам.

Незадолго до этого СМИ написали, что Роспотребнадзор запретит школьникам приносить с собой из дома еду. Однако в министерстве просвещения выступили против такого ограничения.