Россиянам рассказали, как промокшие ноги могут привести к проблемам с сердцем

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Переохлаждение из-за промокших ног может стать причиной снижения иммунитета, что способно привести к заболеваниям сердца. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-кардиолога Анастасию Фомичеву.

Сами по себе промокшие ноги не могут привести к проблемам сердца, однако именно при переохлаждении появляется снижение иммунитета, при котором в организм попадает инфекция. Вследствие этого может развиться, например, инфекционный эндокардит, уточнила Фомичева.

Кроме того, переохлаждение приводит к вирусному миокардиту или воспалительной кардиомиопатии, поделилась эксперт. По ее словам, вирусный агент, проникнув в организм, вызывает повреждение кардиомиоцитов. Это провоцирует местную воспалительную реакцию и запуск аутоиммунных процессов.

"Мокрые ноги, трещины в коже – это входные ворота для грибковой инфекции, которая тоже может быть причиной воспалительной реакции миокарда. Переохлаждение ног, спазм сосудов может усугубить течение хронической артериальной или венозной недостаточности ног, спровоцировать отечный синдром", – сказала Фомичева.

Чтобы этого избежать, указала эксперт, следует хранить ноги в тепле.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал, что сквозняки и переохлаждения способствуют развитию простудных заболеваний. Из-за холодов возникает спазм сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа и носоглотки, уточнил он.

"Жизнь в большом городе": сезон простуд