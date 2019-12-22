Свыше 6 тыс человек поучаствовали в фестивале "Фабрика подарков"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Образовательный комплекс "Техноград" посетили свыше шести тысяч человек в рамках фестиваля "Фабрика подарков". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия Оптимус Прайм, Бамблби и Мегатрон станцевали для участников. Кроме того, на площадках работали интерактивные зоны, в которых проходили различные мастер-классы.

Так, например, детям предложили разрисовать имбирные пряники и елочные шарики. Также юные участники смогли вырезать снежинки, собрать оригами в виде символа Нового года и сделать елочные украшения и другие праздничные сувениры.

Не остались в стороне и взрослые. Для них была открыта запись фото- и видеопоздравлений. Помимо этого любой желающий мог написать поздравление для незнакомца, при этом получив в ответ теплые слова от другого человека.

Творчеством участников "Фабрика подарков" не ограничилась и подарила гостям театральные представления.

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