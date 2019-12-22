Драгоценности Зыкиной продадут на аукционе в Москве

Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной уйдут с молотка в Москве 22 декабря, передает телеканал Москва 24.

На аукционе выставят 63 предмета, среди которых – любимые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами, а также золотое колье. Два топ-лота выставлены по стартовой цене в один миллион рублей каждый.

На аукционе представят часть коллекции, остальные украшения распродадут в следующем году. Родственники обещали направить часть полученных средств на то, чтобы увековечить память народной артистки.

В конце ноября в Государственном историческом музее открылась выставка с украшениями Людмилы Зыкиной. В музее были выставлены 40 предметов, в числе которых любимые украшения артистки, уникальные шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом, грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной. Экспозиция работала до 2 декабря.

Народная артистка СССР Людмила Зыкина скончалась на 81-м году жизни в Москве 1 июля 2009 года. Зыкина родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны работала токарем на Московском станкостроительном заводе имени Орджоникидзе.

После войны работала санитаркой в подмосковном военном госпитале, затем швеей в больнице имени Кащенко. В 1947 году участвовала во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей, после которого была принята в Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого.

