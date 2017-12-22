Эльвира Набиуллина снялась в клипе про новые банкноты

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина приняла участие в съемках клипа про новые банкноты.

В видеоролике, который появился в сети, девушка пытается купить мороженое и демонстрирует банкноту в 2000 рублей. В какой-то момент другие участники клипа хором начинают исполнять песню известной группы "Мумий Тролль".

Как сообщают "Аргументы недели", внимательные зрители заметили, что среди героев ролика на несколько секунд появляется и руководитель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ранее сообщалось, что новые российские деньги разойдутся по всей стране к декабрю. Банкноты в 200 и 2000 рублей будут поступать в обращение в регионы поэтапно. Первыми их уже получили Дальний Восток и Крым, далее на очереди ‒ Москва.

Новые купюры презентовали 12 октября 2017 года. В них использован усовершенствованный защитный комплекс. Символы для банкнот выбирали всей страной путем открытого голосования. На 200-рублевой купюре изображены Херсонес Таврический и памятник Затопленным кораблям в Севастополе. Банкноту номиналом 2000 рублей украшают космодром "Восточный" и мост на остров Русский во Владивостоке.