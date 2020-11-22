Синоптики предупредили москвичей о метели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптики предупредили москвичей об ухудшении погодных условий после 13:00 воскресенья, 22 ноября. Об этом сообщают "Метеоновости".

Эксперты отмечают, что к обеду в столичном регионе начнется метель, ухудшится видимость.

"Местами ее значения будут достигать менее 1 километра", – добавляют синоптики.

Также специалисты добавили, что высота снежного покрова еще немного подрастет – на 3–6 сантиметров. А порывы ветра и высокая влажность воздуха создадут ощущение более низкой температуры.

"Будет ощущаться, как 5–7 градусов мороза", – пояснили синоптики.

Ранее эксперты сообщили, что на столичный регион надвигается циклон "Сара". Утром 23 ноября видимость будет менее 1 километра, а на дорогах образуются заносы.