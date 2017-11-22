Губернатор Свердловской области написал рэп-ответ Гнойному

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил в стиле рэп-батла артисту Вячеславу Машнову, выступающему под псевдонимами Слава КПСС, Соня Мармеладова и Гнойный. Во время своего выступления в Екатеринбурге рэпер пошутил, что он рад оказаться в столице СПИДа.
"Соня, по-хорошему тебе подзатыльник нужно дать, но Гнойный и есть Гнойный. В Екатеринбурге не боятся сказать о том, что другим городам говорить больно. Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется", – цитируют губернатора "Аргументы недели".
Шутка Гнойного относилась к скандалу, разразившемуся из-за распространения в России ВИЧ-инфекции в июле 2017 года. Тогда Екатеринбург и еще несколько российских регионов вошли число лидеров по количеству зараженных жителей, по данным Роспотребнадзора.
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