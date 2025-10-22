Симоньян рассказала о прохождении первого курса химиотерапии

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прошла первый курс химиотерапии. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

Она отметила, что откладывала лечение, чтобы провести юбилей RT с участием Владимира Путина.

"Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая", – написала она.

Также Симоньян прокомментировала фейковые новости о своем диагнозе. Она подчеркнула, что у нее не 3-я стадия рака, а 1–2-я. Журналистка призналась, что изначально пришла к врачу, чтобы проверить межреберную невралгию, и узнала о реальном диагнозе 1 сентября.

Вместе с тем она подчеркнула, что проходит химиотерапию в муниципальной больнице по ОМС, поэтому "она не может стоить 8 миллионов", как писали СМИ. Симоньян добавила, что сейчас занимается спортом по советам врачей и регулярно читает друзьям главы из своей новой книги.

"Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать", – подчеркнула она.

Также главред RT поделилась, что купила много париков и тюрбанов на случай, если ей придется выйти в эфир.

Симоньян сообщила, что ей диагностировали тяжелое заболевание в начале сентября в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Тогда она не назвала диагноз, но рассказала о предстоящей операции.

Через два дня журналистка написала, что хирургическое вмешательство состоялось, и поблагодарила тех, кто за нее переживал. Чуть позже она рассказала, что вернулась домой.

Спустя некоторое время главред RT призналась, что у нее выявили рак. Владимир Путин на праздновании 20-летия телеканала обратился к ней со словами: "Ты справишься".

В октябре Симоньян сообщила о начале химиотерапии. Она поблагодарила всех, кто желает ей добра, и попросила прочитать ее новую книгу.

