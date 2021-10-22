Алена Попова резко ответила на слова Башарова о жертвах домашнего насилия

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Юрист и общественный деятель Алена Попова в беседе с Москвой 24 рассказала, что Марат Башаров должен быть нерукопожатным.

Ранее актер Марат Башаров в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!" рассказал, что его бывшие жены заявляли об избиениях ради денег от ток-шоу. При этом он добавил, что женщины так поступают "от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума". Вместе с тем Башаров уточнил, что его высказывание больше относится к чужим женам.





Алена Попова юрист Марат Башаров – насильник. Когда насильник использует такие неэтичные выражения, это явное оскорбление. К нему должны быть применены все существующие статьи, которые защищают пострадавших от насилия. Так что мнение Башарова о женщинах должно закончиться тем, что он получит наказание как насильник.

По ее словам, сейчас одна из основных проблем заключается в том, что Башаров до сих пор продолжает заниматься профессиональной деятельностью. "Профессиональное сообщество должно его исключить вообще. Человек, который избивал своих жен, должен стать нерукопожатным", – заявила юрист.

Попова считает, что рассказывать об избиениях нужно, так как насилие вне закона.

"Это преступление или правонарушение. А о преступлениях и правонарушениях нужно сообщать. Это наша обязанность как граждан Российской Федерации для профилактики дальнейшего совершения преступлений и правонарушений", – объяснила она.





Алена Попова юрист Фраза "не выносить сор из избы" просто должна исчезнуть по той причине, что любые очень смелые пострадавшие, которые рассказывают о насилии внутри своей семьи, помогают остановить насильника, помогают преодолеть стену молчания.

Попова считает, что нужно "кланяться в ноги, обнимать и благодарить" того, кто нашел в себе силы публично рассказать о пережитом домашнем насилии, потому что эта проблема очень важна.

Ранее сообщалось, что полицейские проверяли жалобы на побои, поступавшие от бывших супруг Марата Башарова. При этом уголовные дела по данным фактам не возбуждались. Соответствующий ответ от МВД в 2020 году получила депутат Госдумы седьмого созыва Оксана Пушкина. После проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица в МВД вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.