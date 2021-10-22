Алена Попова резко ответила на слова Башарова о жертвах домашнего насилия

Фото: depositphotos/by_ShiShkin
Юрист и общественный деятель Алена Попова в беседе с Москвой 24 рассказала, что Марат Башаров должен быть нерукопожатным.
Ранее актер Марат Башаров в интервью YouTube-каналу "Алена, блин!" рассказал, что его бывшие жены заявляли об избиениях ради денег от ток-шоу. При этом он добавил, что женщины так поступают "от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума". Вместе с тем Башаров уточнил, что его высказывание больше относится к чужим женам.
По ее словам, сейчас одна из основных проблем заключается в том, что Башаров до сих пор продолжает заниматься профессиональной деятельностью. "Профессиональное сообщество должно его исключить вообще. Человек, который избивал своих жен, должен стать нерукопожатным", – заявила юрист.
Попова считает, что рассказывать об избиениях нужно, так как насилие вне закона.
"Это преступление или правонарушение. А о преступлениях и правонарушениях нужно сообщать. Это наша обязанность как граждан Российской Федерации для профилактики дальнейшего совершения преступлений и правонарушений", – объяснила она.
Попова считает, что нужно "кланяться в ноги, обнимать и благодарить" того, кто нашел в себе силы публично рассказать о пережитом домашнем насилии, потому что эта проблема очень важна.
Ранее сообщалось, что полицейские проверяли жалобы на побои, поступавшие от бывших супруг Марата Башарова. При этом уголовные дела по данным фактам не возбуждались. Соответствующий ответ от МВД в 2020 году получила депутат Госдумы седьмого созыва Оксана Пушкина. После проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица в МВД вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: