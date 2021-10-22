Москва онлайн покажет, как контролеры следят за соблюдением масочного режима в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

25 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть работу контролеров, которые выявляют нарушителей масочного режима в метро.

Контроль усилен в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте – 5 тысяч рублей. Также контролеры могут выписать постановление о правонарушении, если маска надета неправильно.

Смотрите прямую трансляцию 25 октября в 09:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.