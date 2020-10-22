Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: Юлия Иванко/портал мэра и правительства Москвы

В столице в четверг, 22 октября, ожидается облачная с прояснениями погода, дождь и до 6 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь.

"Максимальная температура в Москве составит 4–6 градусов тепла, по области – до плюс 6 градусов", – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что около четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 22 и 23 октября. При этом в субботу, 24 октября, прогнозируется потепление, температура вновь поднимется выше климатической нормы.