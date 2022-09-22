Ученые назвали просмотр телевизора вместе с родителями полезным для ребенка

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Ученые из британского Университета Портсмута и французского Университета Париж-Нантерр выяснили, что когнитивные способности ребенка улучшаются при совместном просмотре телевизора с родителями. Результаты их анализа были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.
Научная группа провела подробный анализ 478 исследований, посвященных просмотру телевизора. В результате ученые установили, что просмотр в раннем возрасте может негативно повлиять на исполнительное функционирование и развитие речи, причем особое внимание следует уделять не количеству проведенного перед экраном времени, а качеству того, что смотрит ребенок.
"Слабое повествование, быстрый темп могут затруднить ребенку извлечение или обобщение информации. Но когда контент на экране соответствует возрасту ребенка, он, вероятно, окажет положительное влияние", – говорится в материале.
При этом присутствие взрослого рядом с ребенком во время просмотра телевизора оказывает положительное влияние на его развитие, поскольку они могут общаться, ребенок может получить ответы на возникающие вопросы.
Ранее японские эксперты из University of Yamanashi установили, что мальчики, которые проводят за просмотром телевизора не менее двух часов в день, к трем годам в 3,5 раза чаще сталкиваются с аутизмом. Исследователи сравнили данные 84 тысяч годовалых малышей, которым в три года диагностировали аутизм. Риск заболевания вырастал прямо пропорционально времени, которое дети проводили за просмотром.
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