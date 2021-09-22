Синоптик рассказал, как долго продлится бархатный сезон на курортах России

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Россиянам сообщили, сколько продлится бархатный сезон на отечественных курортах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил специалист, до конца текущей недели на российских курортах ожидается прохладная погода.

"Сейчас понижение температуры, причем очень заметное: в Крыму отклонение от нормы сразу на 4 градуса, на Черноморском побережье – на 2 градуса", – привел данные Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что до конца недели максимальная температура воздуха на российских курортах составит 18–20 градусов.

"Но все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно", – подчеркнул синоптик в интервью ТАСС.

Вильфанд добавил, что на данный момент температура воды в Евпатории и Феодосии составляет 21 градус, в Ялте, Алуште и Анапе – 22 градуса тепла, в Геленджике и Туапсе – 23 градуса тепла. В свою очередь, в Сочи вода прогрелась до 24 градусов.

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