Главу столичного Росздравнадзора наградили медалью за спасение стюардессы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Главу столичного управления Росздравнадзора Романа Курынина наградили за то, что он смог спасти жизнь бортпроводницы во время авиарейса. Медаль ему вручил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, он получил медаль "За содружество во имя спасения".

Ранее СМИ писали, что самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" был вынужден приземлиться в Волгограде, поскольку одному из членов экипажа стало плохо.

Позднее стало известно, что Курынин спас жизнь стюардессе на борту самолета, выполнявшего рейс Сочи – Москва. Во время полета женщина потеряла сознание в результате остановки сердца. Мужчина не растерялся и смог оказать экстренную помощь. В результате оперативных действий Курынина сердцебиение возобновилось. После приземления стюардессу отвезли в медучреждение.

