Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

Фото: urt.volgograd.ru

Замначальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб при спасении тонувшей женщины в Анапе, сообщили на официальном сайте ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 июля 2023 года.

В ведомстве добавили, что Ткачев начал работать в органах ценового и тарифного регулирования еще с 2006 года. За 17-летнюю деятельность он стал высококвалифицированным специалистом. Его представляли к ведомственным и региональным наградам за достойную работу.

В свою очередь, региональный комитет выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В субботу, 8 июля, мэрия Анапы ввела запрет купания на пляжах города из-за появившегося шторма и донного течения.

Кроме того, на Кубани объявили штормовое предупреждение, действующее до 10 июля. Синоптики прогнозировали в эти дни ливни, град, грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек.

Запрет на купание в море установили в Анапе