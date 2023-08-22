Российский триколор развернули на Эльбрусе на высоте 4,7 км

Фото: телеграм-канал "Администрация Эльбрусского района"

Российский триколор развернули в Эльбрусе на высоте 4,7 тысячи метров в честь Дня российского флага. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что длина флага – 11 метров, ширина – 4 метра. Акцию провела районная администрация при поддержке ГУ МЧС России по КБР, курорта Эльбрус и фонда "Защитники Отечества".

Ранее с Днем Государственного флага россиян поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что флаг государства является символом единства тысячелетней страны и цивилизации.

Также с праздником граждан поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что флаг – это символ могущества страны.

Помимо этого, в честь Дня Государственного флага России столичный транспорт украсили около 15 тысяч триколоров и гербов Москвы. Российские флаги также разместили на стойках "Живое общение" и в вестибюлях станций метро.

Триколор площадью более 1 тыс "квадратов" развернули у Музея Победы