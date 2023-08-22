Несколько видов БПЛА могут быть исключены из-под запрета на использование в регионах РФ

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Некоторые виды беспилотников могут быть включены в экспериментально-правовой режим, который выводит эти аппараты из-под запрета на полеты в российских регионах. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в интервью ТАСС.

Данный экспериментальный правовой режим дает возможность тестировать работу беспилотных авиационных систем.

"Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации", – сообщил Шпак.

По его словам, данный вопрос рассматривается Минтрансом и Минэкономразвития, и решение будут принимать эти ведомства.

Шпак уточнил, что с помощью беспилотников для наблюдения линейных объектов ведется контроль за трубопроводами для предотвращения аварий, их используют компании при добыче и транспортировке нефти и природного газа. Беспилотники для таксации лесов используются для определения количества древесных насаждений и мониторинга за их состоянием, чтобы быстро реагировать на очаги возгорания и вызывать самолеты для их экстренного тушения, пояснил замминистра.

Ранее российское правительство представило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Из указа следует, что в ближайшие 6,5 года в государстве должна появиться самостоятельная отрасль экономики, которая связана с проектированием и использованием гражданских беспилотников.

Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с регионами РФ