Ученые рассказали о привычках, разрушающих печень

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Ученые назвали привычки, которые негативно влияют на работу печени, сообщает немецкий портал Focus.
Помимо злоупотребления алкоголем, проблемы, связанные с этим органом, может вызвать малоподвижный образ жизни. Ученые сообщили, что при лишнем весе на внутренних органах откладываются жировые ткани. Они, в свою очередь, могут спровоцировать воспаление.
Ожирение печени может также вызывать фруктоза. Ученые отметили, что ведущие здоровый образ жизни часто забывают об опасности злоупотребления фруктами.
Помимо этого, исследователи призвали обращать внимание на принимаемые медикаменты. Если же после их употребления присутствует дискомфорт в верхней части живота, а также повышенная усталость и потеря аппетита, то рекомендуется обратиться к врачу. Вероятно, что такое состояние вызвано побочным эффектом лекарств.
Ранее диетологи и эндокринологи обратили внимание на опасность злоупотребления яблоками. Они рассказали, что один такой фрукт весом в 80-90 граммов эквивалентен съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр. При этом специалисты отметили такие полезные свойства яблок, как высокий уровень содержания железа.
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