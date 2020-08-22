В честь Дня флага на общежитии Российского университета транспорта появился триколор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский триколор появился на здании общежития Российского университета транспорта в Москве в честь Дня Государственного флага РФ, который отмечается 22 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу вуза.

Сообщается, что длина полотна составила 20 метров.

"На здании общежития №2 транспортного вуза, в котором проживают иностранные студенты, появилось полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – Государственный флаг Российской Федерации", – отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в честь праздника москвичам выдадут 50 тысяч ленточек с триколором. Волонтеры будут вручать символ праздника на ВДНХ, в парках "Зарядье" и "Музеон", на улице Никольской, Пушкинской, Театральной и Манежной площадях и других точках.