Полина Киценко в лектории "Здоровая Москва": диета – это плохая идея

10:27
10:27
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Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения
На встрече 21 августа с посетителями "Здоровой Москвы" в парке Олимпийской деревни ЗОЖ-активистка, сооснователь Зеленого марафона "Бегущие сердца" Полина Киценко рассказала о здоровом образе жизни и правильном питании.
На лекции "ЗОЖ: краткий курс здоровой жизни, или с чем его едят" гости парка узнали, не только как снизить вес без вреда для здоровья и как его удержать, но и как чувствовать себя при этом счастливым.
"Спорт – практически единственная возможность оставаться здоровым в 21 веке, – отметила Полина. – Спорт дает нам возможность утилизировать гормоны стресса: во время физической нагрузки выделяются эндорфины, мы перезаряжаем свои мысли, и, конечно, расширяем круг общения и интересов. Тренировка должна быть, как пирожок, как конфетка. И если это не так, значит, вы что-то не так делаете".
Она подчеркнула, что у многих желающих похудеть не хватает правильной мотивации держать себя в форме. При этом, по словам Киценко, ключевым фактором вести здоровый образ жизни должно быть не стремление соответствовать идеалу, а желание подольше сохранять молодость. Правильно есть нужно для того, чтобы не стареть.
Полина уверена, что ЗОЖ – это не только физическое здоровье, но и позитивное мышление. "Забота о своем здоровье должна приносить удовольствие", – подчеркнула Киценко.
Активистка ЗОЖ уверена, что диета – это плохая идея. "Правильное питание – то, которое правильно именно для вас, потому что нет ничего более объективного, чем ваше субъективное. Главная задача каждого человека – найти свой путь, то, что подходит именно ему. Только вы лучше всего знаете, от чего вы поправляетесь, от каких продуктов больше энергии, от каких хорошо себя чувствуете. Для меня ЗОЖ – способность добыть себе здоровье своими способами и поддерживать его", – сказала Полина.
Она отметила, что лишние килограммы вернутся очень быстро, если сидеть на жесткой диете. Все они замедляют метаболизм. И выйдя из диеты, человек будет на обычных продуктах питания набирать еще больше и быстрее, чем до этого. Кроме того, это еще психологически тяжелое мероприятие. Но главный минус диет – они не прививают нам образ здорового питания и жизни.
Желающим привести себя в форму Полина советует придерживаться принципа 80/20. Если 80 % – это правильное питание, то от того, что пару раз в неделю себе можно позволить что-то вредное и любимое, ничего не случится. Потому что всегда выигрывает система. И если 80% времени ей следовать, то никакое удовольствие не способно помешать.
Полина рассказала о собственном пути к спорту: он начался в зрелом возрасте с беговых лыж. По словам лектора, эта нагрузка развивает не только выносливость, но и иммунитет, а зимние погодные условия и хорошая столичная инфраструктура позволяют эффективно заниматься этим видом спорта.
"После 30 важно получать функциональную нагрузку. И важны именно тренировки на улице. В Москве это легко", – Киценко отметила, что любительский спорт находится на подъеме.
Лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ регулярно проходят на площадках "Здоровой Москвы" и посвящены самым различным темам: здоровому питанию, позитивному мышлению, уходу за больными, советам по воспитанию детей и многому другому. Активности в парках пользуются популярностью у москвичей: за время работы площадок, в 13 парках прошло около 600 лекций, которые посетили более 150 тысяч раз.
20 августа в ландшафтном парке "Митино" на площадке "Здоровой Москвы" на лекции врача, известного теле-и радиоведущего Александра Мясникова собралось рекордное количество людей. Лекция известного доктора прошла с аншлагом: ее посетили более 300 человек. Всего лекторий "Здоровой Москвы" с момента запуска в конце июня собрал более 6 тысяч слушателей.
В ближайшие недели с лекциями выступят другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Следите за актуальным расписанием на сайте.
Напомним, программа "Здоровая Москва" направлена на то, чтобы забота о здоровье стала легкой, комфортной, приятной. Бесплатные проверки здоровья, спортивные занятия с единомышленниками, лекции о питании и другие полезные привычки для долгой и активной жизни. И всё это в местах, где москвичам удобно проводить время.
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