Обследование в городских парках прошли 250 тысяч москвичей

08:18
08:18
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обследование в павильонах "Здоровая Москва" с начала лета прошли более 250 тысяч жителей города, говорится на портале мэра и правительства.
"В рамках первого этапа диспансеризации около 45 тысяч пациентов дополнительно посетили поликлиники по месту прикрепления. Традиционно женщины серьезнее подходят к вопросу заботы о своем здоровье. Они составляют 66 процентов от общего числа посетителей медицинских павильонов", – указано в сообщении.
В городских парках работает 46 медицинских павильонов. Горожане могут измерить артериальное и глазное давление , проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг.
Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимо только удостоверение личности – паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. При этом рикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться к проекту может любой москвич старше 18 лет.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
Накануне сообщалось, что более 6 тысяч слушателей посетили лекторий проекта "Здоровая Москва", а число посещений всех занятий превысило 150 тысяч. С момента запуска проекта было организовано около 600 лекций. Среди спикеров – главный врач Первой городской больницы Алексей Свет, главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.
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