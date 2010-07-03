Обследование в городских парках прошли 250 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обследование в павильонах "Здоровая Москва" с начала лета прошли более 250 тысяч жителей города, говорится на портале мэра и правительства.

"В рамках первого этапа диспансеризации около 45 тысяч пациентов дополнительно посетили поликлиники по месту прикрепления. Традиционно женщины серьезнее подходят к вопросу заботы о своем здоровье. Они составляют 66 процентов от общего числа посетителей медицинских павильонов", – указано в сообщении.

В городских парках работает 46 медицинских павильонов. Горожане могут измерить артериальное и глазное давление , проверить работу сердца, легких, узнать рост, вес и состояние крови по 30 показателям, а также получить консультацию врача-терапевта и пройти онкоскрининг.

Чтобы пройти обследование, прикрепленному к поликлинике посетителю необходимо только удостоверение личности – паспорт или права. Остальным понадобится еще и московский полис ОМС. При этом рикрепиться к поликлинике можно прямо в павильоне. Присоединиться к проекту может любой москвич старше 18 лет.



"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"

Накануне сообщалось, что более 6 тысяч слушателей посетили лекторий проекта "Здоровая Москва", а число посещений всех занятий превысило 150 тысяч. С момента запуска проекта было организовано около 600 лекций. Среди спикеров – главный врач Первой городской больницы Алексей Свет, главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

