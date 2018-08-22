В Москве объявили о завершении купального сезона

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
В Гидрометцентре объявили о завершении купального сезона в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя организации Романа Вильфанда.
По его словам, последним купальным днем в Москве станет 22 августа. Вильфанд отметил, что уже в ночь на четверг температура воздуха опустится до 10 градусов. До конца недели ночные температуры практически не будут превышать десятиградусную отметку.
При этом, когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, происходит сильное охлаждение водной поверхности. "Даже последующее повышение температуры днем в пятницу, субботу и воскресенье до 24–27 градусов не компенсируют этого охлаждения", – отметил он.
Вильфанд добавил, что в четверг температура воды будет ниже 20 градусов, а при таких условиях медики купаться не рекомендуют.
Между тем среднесуточная температура в столице все равно будет выше нормы, а среднедневная температура даже превысит климатические параметры середины июля.
Ранее стало известно, что в ночь на четверг температура воздуха в нескольких районах Московской области может опуститься до нуля. Это объясняется воздействием антициклона на пониженные участки рельефа, за счет чего поверхность охлаждается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: