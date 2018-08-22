В Москве объявили о завершении купального сезона

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В Гидрометцентре объявили о завершении купального сезона в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя организации Романа Вильфанда.

По его словам, последним купальным днем в Москве станет 22 августа. Вильфанд отметил, что уже в ночь на четверг температура воздуха опустится до 10 градусов. До конца недели ночные температуры практически не будут превышать десятиградусную отметку.

При этом, когда ночные температуры опускаются ниже десятиградусной отметки, происходит сильное охлаждение водной поверхности. "Даже последующее повышение температуры днем в пятницу, субботу и воскресенье до 24–27 градусов не компенсируют этого охлаждения", – отметил он.

Вильфанд добавил, что в четверг температура воды будет ниже 20 градусов, а при таких условиях медики купаться не рекомендуют.

Между тем среднесуточная температура в столице все равно будет выше нормы, а среднедневная температура даже превысит климатические параметры середины июля.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг температура воздуха в нескольких районах Московской области может опуститься до нуля. Это объясняется воздействием антициклона на пониженные участки рельефа, за счет чего поверхность охлаждается.