Температура воздуха в Подмосковье может опуститься до 0 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В ночь на четверг температура воздуха в нескольких районах Московской области может опуститься до нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сочетание условий, которые приблизят температуру к нулевой отметке, не касаются, например, только севера или только юго-востока, а разбросаны по региону. Наиболее эти условия выражены в Клину, Дмитрове и в районе Черустей", – цитирует Вильфанда Агентство "Москва".
По его словам, это объясняется воздействием антициклона на пониженные участки рельефа, за счет чего поверхность охлаждается. Кроме того, присутствует торфянистая почва, которая быстро отдает тепло, пояснил он.
При этом заморозки синоптики не прогнозируют, столбики термометров не будут опускаться до отрицательных значений. Вильфанд добавил, что, в любом случае, для начала третьей декады это заметное понижение.
Ранее из-за непогоды Гидрометцентр России продлил в Москве желтый уровень погодной опасности. Причиной предупреждения стало усиление ветра.
Синоптики также сообщали, что на текущей неделе в столице заметно похолодает. Циклон уступит место холодному атмосферному фронту. Дожди усилятся до ливней и временами будут с грозами, порывы ветра станут чувствительнее, а воздух остынет. Днем ожидается до +22 градусов.
В среду, 22 августа, воздух в столице прогреется максимум до 19 градусов тепла днем, вечером синоптики прогнозируют 18 градусов. Ветер подует со скоростью девять метров в секунду, возможны осадки.
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