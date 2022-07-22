Контролер в метро Москвы помог обнаружить пропавшего без вести пассажира

Фото: Дептранс Москвы

Пропавшего без вести пассажира помог обнаружить контролер "Организатора перевозок" в столичном метрополитене. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Сегодня на станции Новокосино, проверяя оплату проезда, контролер "Организатора перевозок" Лилия Дворянчикова остановила пассажира, который попытался пройти без билета через турникет в метро. Документов у мужчины при себе не было, и при установлении личности оказалось, что он находится в федеральном розыске как без вести пропавший", – прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что пропавшего человека родственники искали по месту жительства.

Отмечается, что благодаря частому контакту контролеров с людьми, они нередко помогают обнаружить находящихся в розыске.

"Мы уделяем особое внимание подготовке сотрудников. Контролеры не только следят за честным проездом, но и вносят большой вклад в безопасность столичного транспорта. Их неравнодушие и отзывчивость позволяют оказывать помощь в нужную минуту жителям, а иногда даже спасти целую жизнь", – сказал руководитель ведомства Владислав Султанов.

Ранее стало известно, что пассажиропоток новых станций метро Москвы вырос в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост отметили у новых станций: "Прокшино" – почти в пять раз, "Филатов луг" и "Косино" – в три раза.