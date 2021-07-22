Психолог предупредила о конфликтах из-за отсутствия отметки о браке в паспорте

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Психолог Марина Гладышева рассказала Москве 24, к каким психологическим сложностям в паре может привести возможность не ставить штамп о браке и не делать записи о наличии детей в паспорте.

На официальном портале правовой информации сообщается, что теперь отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о наличии детей до 14 лет будут делать по желанию граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также по новым правилам россияне будут сами решать, вносить ли отметки о ранее выданных и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе. При этом обязательным остаются записи о регистрации по месту жительства и воинской обязанности.

Гладышева считает, что нововведение может дать некоторым людям ощущение ложной свободы в плане отношений. "Здесь появляется интересный психологический момент: "Я женат (или замужем), но ощущения, что некая свобода остается, ведь штампа в паспорте нет. Я могу себе что-то позволять, все равно никто не узнает. Можно жить даже на две семьи", – приводит пример психолог, добавляя, что для женщины это может быть сложным, а для мужчины бывает в порядке вещей.

Специалист также отметила, что есть процент людей, которые проверяют паспорта друг друга, чтобы узнать информацию и избежать обмана. А в случае с отсутствием отметки о браках и детях это уже не получится.





Марина Гладышева психолог Получается, что невозможно опереться на какие-то юридические моменты. В паспорте это не указано, здесь очень сильная доля разгула фантазии происходит, и каждый человек может представляться не тем, кем он есть.



Психолог приводит в пример ситуации, когда незамужние женщины, которые ищут спутника жизни, не хотят рассказывать мужчине о своих детях. Без отметки в паспорте тот может узнать об этом довольно поздно – возможно, даже после регистрации брака.



В России отменили обязательные штампы о регистрации брака

"То же самое и со стороны мужчины, который, допустим, является плательщиком алиментов и хочет вступить в новые отношения. Женщина не в курсе, пока это не всплывет в их отношениях и не станет причиной какого-то конфликта. Она узнает, что у него есть дети, возможно, много, а может быть, и от разных женщин", – говорит психолог.

Когда изначально в паспорте все прописано, оба партнера знают о прошлом друг друга и могут сделать сознательный выбор, даже если у человека были разводы и есть дети от прошлых браков, считает Гладышева.

Кроме того, психолог отметила, что для женщины может быть очень важным сам факт проставления штампа о браке в паспорте, чтобы обозначить свой статус с мужчиной.





Марина Гладышева психолог Когда мужчина говорит, что не хочет ставить штамп в паспорте, скорее всего, у женщины будут закрадываться сомнения: а почему? Наверное, есть причина. И это будет уже поводом не доверять.

По словам эксперта, дальше женщина будет думать: "Возможно, мой муж что-то скрывает". И сознание раскрутит этот процесс. Женщина начнет обращать внимание на то, что муж позже возвращается с работы, прячет телефон, звонит кому-то, даже если на самом деле поводов для ревности нет, уточнила Гладышева.

В новых условиях психолог рекомендует будущим супругам заранее обговаривать момент проставления штампа о браке, иначе это может обернуться конфликтом прямо в загсе, считает она. Психолог подчеркнула, что возможность самим делать выбор о записях в паспорте хорошая, но в выстраивании отношений ее можно использовать как во благо, так и во вред.

Ранее юрист Ольга Благовещенская предупредила о возможных неприятностях из-за отсутствия в паспорте штампа о браке. Среди них сложности при оформлении кредита и операций с недвижимостью.