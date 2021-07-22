Россиянам объяснили, как они могут лишиться отпуска

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Преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова рассказала агентству "Прайм", в каких случаях россиянин, работающий по трудовому договору, может лишиться отпуска.

По ее словам, бывают случаи, когда сотрудника отзывают из отпуска. Пшеничникова подчеркнула, что причины носят вынужденный характер. Например, болезнь замещающего сотрудника, выход из строя технологического оборудования или внезапная проверка налоговой.

Эксперт подчеркнула, что отзыв возможен только с согласия сотрудника.

"Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", – пояснила Пшеничникова.

Ранее эксперт проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская рассказала, что отпуск за границей может сорваться из-за долгов.

По ее словам, исполнительное производство может стать причиной того, что россиянина могут развернуть прямо на границе. Специалист порекомендовала перед покупкой билетов посмотреть на сайте Федеральной службы судебных приставов информацию о задолженностях, чтобы убедиться в отсутствии исполнительного производства.

