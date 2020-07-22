Глава Одинцовского округа обратился в прокуратуру из-за ситуации в лесу Барвихи

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Глава Одинцовского округа Подмосковья Андрей Иванов заявил, что действия застройщика в поселке Барвиха неправомерны. По его словам, фирма не обращалась за получением разрешений на какую-либо деятельность.

В сосновом лесу у реки Самынка в прошлый вторник компания– собственник участков начала возводить забор. Это вызвало негодование у местных жителей, которые попытались его снести. Иванов подчеркнул, что работы не были согласованы.

17 июля он обратился в контрольно-надзорные органы, чтобы они дали правовую оценку действиям компании "Премиум Строй". Глава округа направил соответствующие письма в прокуратуру, полицию, Госадмтехнадзор и Госстройнадзор.

Участки общей площадью около семи гектаров находятся в частной собственности с 2003 года. В этой связи чиновник также обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку законности регистрации прав на землю.

"Решение по развитию парковой территории может быть принято только вместе с жителями!" – заключил Иванов. Он добавил, что, согласно правилам землепользования и застройки, собственник не сможет получить градостроительный план.

Жители центра Москвы ранее ополчились против вечеринок на летних верандах ресторанов. Люди жалуются на то, что под звуки веселья они не могут спать по ночам. Владельцы заведений закрываться преждевременно отказались.