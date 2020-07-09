На севере Москвы ликвидировали стихийную стоянку грузовиков

Фото: ITAR-TASS/Павел Головкин

В Москве ликвидировали стихийную стоянку грузовых автомобилей. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости Москвы.

Известно, что незаконная стоянка располагалась в Северном административном округе (САО) города. Захваченная территория была огорожена металлическим забором на площади 5 тысяч квадратных метров.

"На земельном участке осуществляется стихийный отстой большегрузной техники. Территория используется незаконно", – рассказали в пресс-службе.

Стоянка находилась по адресу: проезд Черепановых, владение 1А.

"Земля под стоянку большегрузных машин не предоставлялась. Арендная плата за использование земельного участка не оплачивается", – сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Часть земельного участка была захламлена мусором. Кроме того, на территории обнаружены незаконные постройки общей площадью 200 квадратных метров.

"Объекты размещены при отсутствии правовых оснований, с нарушением норм земельного и градостроительного законодательства", – подытожил Овчинский.

Ранее незаконную автостоянку ликвидировали в Свиблове. Парковка была развернута на площади 1,2 тысячи квадратных метров.