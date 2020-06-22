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Общество

17:56

Фанатка обвинила Джастина Бибера в изнасиловании

общество

Фото: АР/Invision/Jordan Strauss

Фанатка популярного певца Джастина Бибера обвинила его в изнасиловании, сообщает "Экспресс газета".

Девушка рассказала, что все произошло в отеле Four Seasons в городе Остин в 2014 году, когда Бибер отдыхал там во время гастролей. По ее словам, после своего выступления певец пригласил к себе в номер фанаток, в числе которых была она.

Фанатка призналась, что Бибер напал на нее после того, как они по обоюдному согласию поцеловались. Девушка сообщила, что все эти годы посещала психотерапевта и не решалась публично рассказать о произошедшем.

"Я чувствовала себя так, словно потеряла сознание. Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло дальше", – сказала фанатка.

Сам артист отрицает подобные обвинения в свой адрес. Он отметил, что действительно приезжал в Остин с гастролями, однако проживал совершенно в другом месте.

Певец для подтверждения своих слов предоставил переписку с арендатором жилья, а также пригрозил подать в суд на фанатку за клевету.

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