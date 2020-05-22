Российская вакцина от COVID-19 неофициально испытана на людях

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) успешно протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19. Об этом сообщил директор исследовательского центра Александр Гинцбург.
По его словам, сотрудники центра, испытавшие на себе вакцину, не чувствуют побочных действий, здоровы и продолжают выполнять свою работу.
"Что касается разработчиков – да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой", – сказал Гинцбург в интервью ТАСС.
Он не назвал точное число тех, кто испытал на себе вакцину, но подчеркнул, что это широкий круг сотрудников центра.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев ранее отметил, что первыми вакцинацию пройдут россияне, которые находятся в группе наибольшего риска. Это врачи и работники, контактирующие с большим количеством людей.
Как стало известно ранее, в США успешно испытали на людях созданную вакцину от COVID-19. Речь о препарате, испытания которого начались 16 марта. В испытаниях принимали участие 45 человек, которых разделили на несколько групп.
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