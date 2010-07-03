В Большом театре ответили на критику Счетной палаты

Право решать, каким способом лучше распространять билеты, нужно оставить за театром. Такими словами гендиректор Большого театра Владимир Урин ответил на критику Счетной палаты, передает РИА Новости.
"Как не сам театр, знает реальную ситуацию в этой сфере. Не существует каких-то законодательных правил и инструкций по этому вопросу", – сказал он.
Урин добавил, что в Большом бронь необходима из-за большого количества организаций, у которых есть право на внеочередное приобретение билетов. При этом пускать билеты в свободную продажу театр может только если бронь не раскупается вовремя.
Сейчас в Большом театре 98% заполняемость зала, заключил Урин.
Ранее Счетная палата РФ отметила недостатки механизма распространения билетов на спектакли на Исторической сцене Большого театра. В СП подчеркнули, что нынешняя система создает условия для спекулянтов.
Счетная палата выявила недостатки в распространении билетов в Большом театре
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