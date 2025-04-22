Блогер Вудрафф: для маскировки морщин необходимо использовать крем

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Кремовые средства с легким покрытием вместо жидких консилеров помогут избавиться от морщинок под глазами. Об этом рассказала блогер Джордин Вудрафф, передает Pravda.Ru.

"Я стараюсь избегать жидких текстур. Они только подчеркивают морщины, особенно если сверху нанести пудру", – поделилась эксперт.

Блогер уточнила, что использует светло-розовый кремовый консилер с осветляющим эффектом, тонирующее средство с SPF для легкого сияния и защиты кожи, а также пушистый гель для бровей, придающий лицу свежесть. Кроме того, наращивание ресниц помогает ей создать выразительный взгляд.

Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко рассказала, что средства с ретинолом в составе помогут продлить молодость. Она отметила, что к сухости кожи и образованию морщин приводит снижение активности сальных желез.

Также упругости кожи способствует массаж. Это активизирует кровообращение и усиливает выработку коллагена.