Рыбный союз России: нежные виды красной рыбы лучше готовить в фольге на решетке

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Жирные виды рыбы, например стейки из атлантического лосося, можно готовить на открытом огне, а более нежные виды, в том числе тихоокеанского лосося, горбушу, кету и кижуч, рекомендуется жарить в фольге на решетке, чтобы они не утратили свою сочность. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Рыбный союз России.

Также эксперты рассказали о жарке стейка из тунца на открытом огне. Рекомендуется готовить рыбу по две минуты с двух сторон, чтобы внутри мясо оставалось розовым, а не передержанным.

Кроме того, на решетках можно приготовить стейки палтуса вместе с кожей, раскрытую "бабочкой" крупную форель, осетрину, скумбрию и целую камбалу. Эксперты советуют смазывать рыбные стейки растительным маслом.

Порционно в фольге специалисты советуют запекать филе дорадо или сибаса, а также небольшую форель с добавлением свежей зелени. Они призвали добавлять в рыбу оливки, каперсы, лимон или апельсин. При этом целый сибас и дорадо можно также пожарить на решетке.

Эксперты не оставили без внимания морепродукты. По их словам, быстро и вкусно на решетке получается мясо гребешка, крупные креветки и фаланги краба. Неплохим вариантом Рыбный союз назвал шашлычки из морепродуктов и осетрины.

Кроме того, как указали специалисты, при наличии казана или большой сковороды можно сделать не только плов, но и уху, паэлью с морепродуктами или лапшу в азиатском стиле.

Ранее шеф-повар Максим Трофимов рассказал, что вкусный шашлык получается только на шампурах, а не на решетке. При этом шампуры должны быть сделаны только из высококачественной стали, уточнил он.

Также, по его словам, за сочность продукта отвечает толщина мяса. Если жарить мясо на решетке, то его нужно нарезать достаточно тонко, чтобы оно прожарилось со всех сторон.

