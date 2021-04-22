Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Еще 1 907 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Всего число людей, победивших инфекцию, увеличилось до 977 880.
В столице выявили 2 704 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализировали 1 092 человека.
Умерли в столице 54 пациента. У всех них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России подтвердили 8 996 новых случаев коронавируса. В 1 190 случаях заболевание проходило бессимптомно.
Всего в России зарегистрировали 4 736 121 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Мурманской области.
За последние сутки подтверждено 397 смертей от коронавируса, за весь период пандемии по стране умерли 107 103 человека. За минувшие 24 часа выписали 8 934 человека, за весь период – 4 361 807.
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