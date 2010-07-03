Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии писателя

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Самочувствие Михаила Жванецкого улучшилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста Олега Сташкевича. По его словам, сатирик активно лечит руку после перелома.

"Выздоравливает, лечится, физиотерапию проходит. Заживает перелом, он каждый день добросовестно проходит физиотерапию. Чувствует себя лучше, конечно, время же прошло, медленно, но все заживает", – сказал Сташкевич.

Он уточнил, что впереди у Жванецкого много работы. В частности, 30 апреля сатирик записывает передачу, которая 5 мая выйдет в эфир. Также у него запланированы концерты на май.

Ранее юбилейный концерт Михаила Жванецкого, запланированный на 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 9 июня. Причиной стало то, что писатель-сатирик сломал руку.

Местом выступления должен был стать театр эстрады Янтарь-холл. Там отметили, что ранее купленные билеты действительны на новую дату, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

6 марта писатель отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 85 лет.