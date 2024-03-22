Победители "Миллиона призов" могут сохранить заказы в приложении "Мой id"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Победители акции #ВыбираемВместе2024 могут воспользоваться предложениями от партнеров и сохранить QR-коды заказов, оформленных за баллы на сайте "Миллион призов", в мобильном приложении "Мой id". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнили в столичном департаменте информационных технологий, с этим приложением москвичи могут не искать свои заказы на сайте или их скриншоты в памяти телефона. Для того чтобы воспользоваться услугами предприятий – партнеров программы "Миллион призов", достаточно предъявить QR-код из приложения, добавили там.

Чтобы использовать QR-код, нужно выбрать в приложении карточку "Миллион призов". Если на нее нажать, то откроется список всех оформленных заказов, из которых необходимо выбрать нужный.

Уточняется, что приложение предоставляет быстрый доступ не только к QR-кодам акции, но и данным личных документов, в том числе паспорта, водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и другим. Так, горожане смогут оперативно делиться сведениями с доверенными лицами. Кроме того, цифровые версии некоторых документов представлены в виде штрихкодов и QR-кодов, которые можно использовать для получения услуг.

Скачать приложение можно на портале mos.ru. После авторизации с помощью учетной записи данные, указанные в личном кабинете пользователя, автоматически отобразятся в приложении. Документы, которые будут в нем использоваться, также можно выбрать в настройках. Если каких-то из них нет в профиле на портале, то система предложит перейти туда и внести недостающую информацию.

Ранее сообщалось, что в столице определили победителей заключительного розыгрыша акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов". Ими стали более 350 тысяч человек, всего по итогам трех розыгрышей призы получили свыше 2,6 миллиона горожан.

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"