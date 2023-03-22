13:14Общество
За сутки в Москве выявили 2 259 случаев заражения коронавирусом
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За минувшие сутки в столице зафиксировали 2 259 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
В больницу попали еще 134 человека, вылечились 2 332 пациента, 8 граждан скончались.
Всего в Москве выявлено 3 462 807 случаев коронавируса, выздоровели 3 267 198 человек, умерли 48 394 пациента.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.
Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые рассказала, что глобальная вспышка инфекции может быть названа пандемией.
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