За сутки в Москве выявили 2 259 случаев заражения коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувшие сутки в столице зафиксировали 2 259 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В больницу попали еще 134 человека, вылечились 2 332 пациента, 8 граждан скончались.

Всего в Москве выявлено 3 462 807 случаев коронавируса, выздоровели 3 267 198 человек, умерли 48 394 пациента.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус поделился, что в 2023 году пандемия COVID-19 сможет считаться завершенной.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые рассказала, что глобальная вспышка инфекции может быть названа пандемией.



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