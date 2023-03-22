Путин поддержал введение особого статуса для пострадавших в СВО детей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал инициативу по введению особого статуса для детей, пострадавших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Президент это (введение статуса. – Прим. ред.) поддержал, сейчас это прорабатывается в профильных ведомствах", – приводит слова омбудсмена ТАСС.

Вместе с тем Львова-Белова высказала надежду на скорейшее появление постановления правительства по данному вопросу. Омбудсмен ожидает, что в документе будет разъяснен механизм выявления таких детей, а также процесс получения положенных им льгот и пособий.

Ранее партия ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий введение термина "дети спецоперации". Инициатива политиков, помимо прочего, предусматривала ряд мер поддержки для детей с указанным статусом.

В случае одобрения законопроекта правительство России и органы местной власти смогут предоставлять гражданам со статусом "дети спецоперации" необходимые и справедливые льготы по примеру тех, кто имеет статус "детей войны".



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