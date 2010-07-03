Несколько музеев открывают свои двери накануне Дня работника культуры

В это воскресенье, 24 марта, несколько столичных музеев будут принимать посетителей бесплатно. Это те выставочные пространства, которые находятся под ведомством департамента культуры. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Акция приурочена ко Дню работника культуры. В ней участвуют 83 городские площадки. Бесплатно 24 марта можно будет посетить Музей Владимира Высоцкого, Дом-музей Марины Цветаевой, Музей Булгакова, выставочный зал "Новый Манеж", Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и многие другие", – сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В Доме Высоцкого на Таганке будет работать обновленная постоянная экспозиция. В 7 залах представят материалы, рассказывающие о жизни и творчестве Высоцкого, покажут также оригиналы его стихотворений, фильмы с его участием и репетиции спектаклей. Также музей впервые воссоздал интерьеры кухни и гостиной квартиры поэта на Малой Грузинской.

В выставочном зале "Новый Манеж" работает экспозиция "Музей и театр. 100 лет вместе (1918–2018)". Это первый масштабный проект, который посвящен коллекции Музея Большого театра. В собрание легли архивы Императорского театра. Впервые представят портрет Федора Шаляпина кисти Александра Головина, веер Анны Павловой, художественные работы создателя балета "Дон Кихот" хореографа Александра Горского, 120 костюмов артистов оперы и балета.

В Дарвиновском музее откроется выставка "Дарвин и мы" к 210-летию ученого и 160-летию с момента выхода его знаменитого труда "Происхождение видов...". Впервые за пять лет в музее представят редкое издание этой книги из первого тиража.

Выставка "Русский интерьер. От барокко до минимализма" в музее-заповеднике "Царицыно" расскажет об истории отечественного интерьера со времен Алексея Михайловича до середины прошлого века. В 10 залах Хлебного дома представят более 400 предметов мебели и декора.