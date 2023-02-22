Аналитики выяснили, в каких городах РФ проживают самые тревожные родители

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Самые тревожные родители, которые беспокоятся о здоровье своих детей, проживают в Краснодаре и Екатеринбурге. Об этом информирует "Газета.ру" со ссылкой на опрос "АльфаСтрахования".

В исследовании принял участие 1 341 родитель. Респонденты оценили свой уровень тревожности за детей по шкале от 1 до 10.

Выяснилось, что после Краснодара и Екатеринбурга самый высокий результат оказался в Нижнем Новгороде и Новосибирске, два города расположились на третьем месте. Далее в рейтинг попали Казань, Москва и Самара.

При этом самые спокойные родители живут в Санкт-Петербурге, Уфе и Омске.

Кроме того, стало известно, что самые ответственные родители по вопросу проведения профилактических мероприятий проживают в Самаре и Казани. После опроса выяснилось, что они чаще других ежегодно водят детей на обследования.

Между тем родители из Новосибирска, Санкт-Петербурга и Москвы заявили, что обращаться к медикам следует лишь в случае острой необходимости. По данным аналитиков, подобная тенденция связана с высоким уровнем обращений к телемедицине в этих городах.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала об эффективном методе борьбы с детскими фобиями. По ее словам, для этого необходимо предложить ребенку слепить или нарисовать свой страх, провести с ним беседу и отделить фобию от себя.

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