Школьники из Москвы нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет

Фото: depositphotos/fabian19

Воспитанники столичной школы № 185 имени Гризодубовой нашли сестер, которые искали друг друга почти 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба департамента науки и образования Москвы.

Ребята помогли жительнице Костромы Галине Улитиной (Чугуновой) найти родственников, которых она искала всю жизнь. Ученики занимались поисками около двух лет. Встреча потерянных родных произошла благодаря архивно-поисковому проекту "Найти человека".

Улитина родилась в марте 1945 года в Москве, она выросла в детском доме, ничего не зная о своих родственниках. По словам руководителя проекта, преподавателя истории школы № 185 Константина Тимченко, программу назвали по одноименной передаче поэтессы Агнии Барто, которую транслировали на радиостанции "Маяк" в 1960–1970-х годах.

Именно благодаря поступающим на радио письмам получилось узнать истории многих семей, которые были разлучены в годы Великой Отечественной войны. Поиски по ним не дали результатов. Спустя много лет ученики школы № 185 решили вновь попытаться найти потерянных родных.

По информации пресс-службы, участники проекта нашли письмо в архиве, в котором Улитина обратилась к Агнии Барто с просьбой найти ее маму. В 2021 году ребята в процессе исследовали все ее генеалогическое древо. В итоге они нашли двоюродную сестру Чугуновой Светлану Захарову. Последняя проживает в поселке Спирово Тверской области.

"На память сестры получили от школьников журнал с материалами поисковой работы", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в России нашлась девушка, которая 20 лет назад в четырехлетнем возрасте потерялась в вечернем поезде Минск – Осиповичи. После пропажи ребенка в 1999 году по тревоге поднимали личный состав районной милиции. Девочку искали в поездах, на вокзалах и станциях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!