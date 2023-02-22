Нумеролог рассказала, для кого дата 23.02.2023 станет удачной

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На 23 февраля 2023 года лучше не планировать какие-либо процедуры, связанные с лицом. В то же время это хорошая дата для заключения брака, рассказала Москве 24 астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

По ее словам, переоценивать значимость расстановки чисел в этой дате не стоит. С точки зрения астрологии это четвертый лунный день, который покажет, как окружающий мир реагирует на наши действия.





Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Он дает удивительную возможность понять свой избранный путь. Важно будет провести границу между добром и злом и определить свое место в этом противостоянии.

В эти сутки Луна проходит знак Овна: Файкина предупредила, что любые процедуры, связанные с лицом и головой в целом, стоит отложить. В том числе походы к парикмахеру, косметологу, стоматологу, окулисту и лор-врачу.

В целом же в эти сутки между планетами будет больше позитивных взаимодействий, чем негативных. Этот фактор положительно скажется на настроении, отметила астролог. Весьма удачной красивая дата станет для тех, кто решил заключить брак. Хотя выбирать день для свадьбы все же лучше индивидуально с помощью построения карт рождения молодоженов, уточнила эксперт.

Также астролог рассказала, какими родятся дети 23 февраля 2023 года. По ее словам, они будут наделены колоссальной силой, жизнерадостностью, чувством благородства и справедливости. Из них вырастут остроумные, изобретательные, добродушные люди, которые с большим интересом смотрят в будущее, заключила эксперт.

Ранее специалист по натуральным камням, астролог, психолог Наталия Морякова рассказала, что в 2023 году достижению целей будут способствовать аметист, цитрин и горный хрусталь. Их можно носить с собой все вместе или по отдельности, уточнила специалист.



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