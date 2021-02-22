В России началась неделя с тремя рабочими днями

Фото: depositphotos/belchonock

Неделя с тремя рабочими днями в связи с празднованием Дня защитника Отечества началась в России.

Рабочими будут среда, четверг и пятница, 24-26 февраля. Сокращенной неделе предшествовала единственная в году шестидневка.

Трехдневные выходные – с 21 по 23 февраля – связаны с переносом рабочего понедельника, 22 февраля на субботу, 20 февраля.

Всего россиян ожидают семь коротких рабочих недель, последняя из которых завершится 30 декабря.