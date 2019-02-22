Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:26

ВЦИОМ выяснил пожелания мужчин о подарках на 23 февраля

общество

13:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Почти каждый пятый мужчина в России хочет получить в подарок на День защитника Отечества туристическую путевку или автомобиль, говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Первый подарок желают 22 процента мужчин, подарить же его собирается 1 процент женщин. Еще 17 процентов респондентов хотят получить в подарок машину.

13 процентов опрошенных мечтают получить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане. Столько же респондентов хотели бы в подарок денег. Каждый 10-й россиянин надеется получить на 23 февраля гаджет, 10 процентов также пожелали, чтобы им подарили книгу.

Наиболее популярными подарками, которые женщины собираются дарить в День защитника Отечества, стали парфюмерия (35 процентов), авторучки, блокноты и портмоне (29 процентов), одежда и обувь (16 процентов), деликатесы, сладости и спиртные напитки (13 процентов). 12 процентов из опрошенных предпочитают дарить деньги.

На 23 февраля столичные библиотеки и культурные центры подготовили более 300 мероприятий. На большинство вход бесплатный, может потребоваться регистрация.

13 музеев Москвы предложат горожанам и туристам посетить концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия продолжаются с 20 по 24 февраля.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика