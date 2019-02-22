ВЦИОМ выяснил пожелания мужчин о подарках на 23 февраля

Почти каждый пятый мужчина в России хочет получить в подарок на День защитника Отечества туристическую путевку или автомобиль, говорится в данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Первый подарок желают 22 процента мужчин, подарить же его собирается 1 процент женщин. Еще 17 процентов респондентов хотят получить в подарок машину.
13 процентов опрошенных мечтают получить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане. Столько же респондентов хотели бы в подарок денег. Каждый 10-й россиянин надеется получить на 23 февраля гаджет, 10 процентов также пожелали, чтобы им подарили книгу.
Наиболее популярными подарками, которые женщины собираются дарить в День защитника Отечества, стали парфюмерия (35 процентов), авторучки, блокноты и портмоне (29 процентов), одежда и обувь (16 процентов), деликатесы, сладости и спиртные напитки (13 процентов). 12 процентов из опрошенных предпочитают дарить деньги.
На 23 февраля столичные библиотеки и культурные центры подготовили более 300 мероприятий. На большинство вход бесплатный, может потребоваться регистрация.
13 музеев Москвы предложат горожанам и туристам посетить концерты, выставки, мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия продолжаются с 20 по 24 февраля.
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