Патриоты выбирают РФ: где отдохнут россияне 23 февраля

80% туров на День защитника отечества продано в Подмосковье. Всплеска спроса на этот праздник не произошло, поскольку праздничные дни совпадают с выходными, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Небольшой спрос есть на Сочи и туры по Золотому кольцу. Среди зарубежных направлений популярны Турция, ОАЭ, Италия и Таиланд. Однако эти туры берутся на последнюю неделю февраля, а не на выходные.
Большая часть туристов планирует отдыхать в Турции и Италии семь-восемь ночей, в ОАЭ – четыре ночи, на Кипре – три. У одного из туроператоров пользуются спросом горнолыжные туры в Австрию и экскурсионные в Чехию.
Туры в Россию на февраль стали покупать чаще на 11,4%, в Турцию – на 47%. Выросла и глубина бронирования – туры на День защитника Отечества начали покупать еще в октябре.
Ранее сообщалось, что число посетивших Египет россиян за год выросло на 54%. минувшем году курорты страны посетили 145 тысяч жителей РФ.
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