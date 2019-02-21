Патриоты выбирают РФ: где отдохнут россияне 23 февраля

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80% туров на День защитника отечества продано в Подмосковье. Всплеска спроса на этот праздник не произошло, поскольку праздничные дни совпадают с выходными, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Небольшой спрос есть на Сочи и туры по Золотому кольцу. Среди зарубежных направлений популярны Турция, ОАЭ, Италия и Таиланд. Однако эти туры берутся на последнюю неделю февраля, а не на выходные.

Большая часть туристов планирует отдыхать в Турции и Италии семь-восемь ночей, в ОАЭ – четыре ночи, на Кипре – три. У одного из туроператоров пользуются спросом горнолыжные туры в Австрию и экскурсионные в Чехию.

Туры в Россию на февраль стали покупать чаще на 11,4%, в Турцию – на 47%. Выросла и глубина бронирования – туры на День защитника Отечества начали покупать еще в октябре.

Ранее сообщалось, что число посетивших Египет россиян за год выросло на 54%. минувшем году курорты страны посетили 145 тысяч жителей РФ.